德国官员称德国汽车厂商将召回63万辆汽车以解决排放问题

美国经济继续温和扩张 制造业反弹且就业市场收紧－美联储褐皮书
路透华盛顿1月18日 - 美国联邦储备委员会(FED/美联储)在周三公布的最新褐皮书中报告，制造业反弹，各地区“普遍”报告劳动力供应短缺，以及企业投资不断改善，为美联储在有迹象显示，美国经济普遍稳步增长的情况下于12月升息奠定了基础。
路透柏林4月22日 - 德国政府一位官员周五表示，德国汽车制造商将召回63万辆汽车，包括保时捷、大众欧宝、奥迪和奔驰(Mercedes-Benz)，以修复柴油排放管理软件，扩大了对这波由大众汽车(VOWG_p.DE)率先曝出的排放丑闻的打击。
作为对柴油排放氮氧化物广泛调查的一部分，德国政府责令对一系列广泛车型进行测试，但只发现大众汽车安装了非法操纵软件，即通常所指的欺骗装置。
据这位政府官员，此次召回将确保收紧相关的法律漏洞，以降低未来的污染水平。(完)
(编译 王洋; 审校 孙茉莉)
路透华盛顿1月18日 - 美国联邦储备委员会(FED/美联储)在周三公布的最新褐皮书中报告，制造业反弹，各地区“普遍”报告劳动力供应短缺，以及企业投资不断改善，为美联储在有迹象显示，美国经济普遍稳步增长的情况下于12月升息奠定了基础。
路透1月18日 - 高盛周三公布季度获利增长近三倍，因和其他大型银行一样，受惠于特朗普于11月总统大选中意外胜出之后的热络交易。
路透纽约1月18日 - 美元周三上涨，因美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席叶伦的讲话暗示，联储准备未来一年快速加息。