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国际财经 | 2016年 4月 23日 星期六 07:45 BJT

德国官员称德国汽车厂商将召回63万辆汽车以解决排放问题

路透柏林4月22日 - 德国政府一位官员周五表示，德国汽车制造商将召回63万辆汽车，包括保时捷、大众欧宝、奥迪和奔驰(Mercedes-Benz)，以修复柴油排放管理软件，扩大了对这波由大众汽车(VOWG_p.DE)率先曝出的排放丑闻的打击。

作为对柴油排放氮氧化物广泛调查的一部分，德国政府责令对一系列广泛车型进行测试，但只发现大众汽车安装了非法操纵软件，即通常所指的欺骗装置。

据这位政府官员，此次召回将确保收紧相关的法律漏洞，以降低未来的污染水平。(完)

(编译 王洋; 审校 孙茉莉)

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