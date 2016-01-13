德国财政：2015年预算盈余121亿欧元，约为预期的两倍

路透柏林1月13日 - 德国财长朔伊布勒周三表示，2015年德国达成高于预期的121亿欧元财政预算盈余，将把这笔钱用于解决难民的住房和融合问题。

此预算盈余约为预估的61亿欧元的两倍，这增加了朔伊布勒2016年设法保持预算平衡的可能性，如果这样，这将是连续第三年实现预算平衡。