德国财政：2015年预算盈余121亿欧元，约为预期的两倍

标题新闻：美国财长被提名人努钦称除非美俄达成协议，否则将实施所有对俄罗斯的制裁
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路透柏林1月13日 - 德国财长朔伊布勒周三表示，2015年德国达成高于预期的121亿欧元财政预算盈余，将把这笔钱用于解决难民的住房和融合问题。
此预算盈余约为预估的61亿欧元的两倍，这增加了朔伊布勒2016年设法保持预算平衡的可能性，如果这样，这将是连续第三年实现预算平衡。
“如果可能的话，我们也希望今年不增加新债务，”朔伊布勒在声明中称。(完)
(编译 李春喜 审校 李婷仪)
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路透伦敦1月19日 - 英国公债收益率周四触及一个月高位，受美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦暗示将进一步加息及美国经济数据强劲带动。
路透伦敦1月19日 - 欧元区公债收益率周四从一个月高位回落，此前欧洲央行(ECB)称基础通胀还没有显现令人信服的上行迹象，而美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦暗示联储将逐步升息，凸显欧洲央行和美联储政策前景背道而驰。