德国拒绝批准中国买家收购欧司朗灯泡部门Ledvance--报导

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透法兰克福10月27日 - 德国经济周刊周四引述金融界消息人士称，德国政府已拒绝批准中国企业收购欧司朗(OSRn.DE)旗下灯泡部门Ledvance的请求。该交易正在进行审核。
此报导传出后，欧司朗股价下滑4%，收盘下跌2.3%，是跌幅最大的德国中型股指数成分股之一，该指数终场收平盘。
欧司朗正在将业务重点从灯泡生产转向照明技术，出售Ledvance并投资10亿欧元(11.2亿美元)在马来西亚新建一家工厂，生产LED照明灯所用芯片。
该集团在今年稍早同意把Ledvance以逾4亿欧元出售给包括木林森(002745.SZ)在内的中国买家。
德国经济周刊称，德国政府将审查这项计划中的并购案，也就是说，并购能否继续推进，情况可能需时好几个月才会明朗。
德国经济部对该报导做出回应，称是依照标准程序来检视交易，但拒绝进一步说明。
欧司朗拒绝对置评。中国官方尚未即做出回应。
几日之前，德国政府撤回对于中资企业收购本国芯片设备制造商爱思强(Aixtron)(AIXGn.DE)的批准[nL4S1CU2AX]，称有国家安全疑虑。(完)
(编译 李婷仪 审校 张荻)
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路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。