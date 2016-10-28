德国拒绝批准中国买家收购欧司朗灯泡部门Ledvance--报导

路透法兰克福10月27日 - 德国经济周刊周四引述金融界消息人士称，德国政府已拒绝批准中国企业收购欧司朗(OSRn.DE)旗下灯泡部门Ledvance的请求。该交易正在进行审核。

此报导传出后，欧司朗股价下滑4%，收盘下跌2.3%，是跌幅最大的德国中型股指数成分股之一，该指数终场收平盘。

欧司朗正在将业务重点从灯泡生产转向照明技术，出售Ledvance并投资10亿欧元(11.2亿美元)在马来西亚新建一家工厂，生产LED照明灯所用芯片。

该集团在今年稍早同意把Ledvance以逾4亿欧元出售给包括木林森(002745.SZ)在内的中国买家。

德国经济周刊称，德国政府将审查这项计划中的并购案，也就是说，并购能否继续推进，情况可能需时好几个月才会明朗。

德国经济部对该报导做出回应，称是依照标准程序来检视交易，但拒绝进一步说明。

欧司朗拒绝对置评。中国官方尚未即做出回应。

几日之前，德国政府撤回对于中资企业收购本国芯片设备制造商爱思强(Aixtron)(AIXGn.DE)的批准[nL4S1CU2AX]，称有国家安全疑虑。(完)