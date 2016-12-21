焦点：德国释放卡车撞人事件嫌疑人 称真凶可能仍然在逃

焦点：短线空头在人民币保卫战中倒下 长线大空头毫厘未损
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路透柏林12月20日 - 德国当局周二因证据不足，释放了一名寻求政治避难的巴基斯坦人，此前怀疑他驾驶一辆卡车冲入柏林一处圣诞市集的人群中，造成12人死亡。德国内政部长表示，真正的作案者可能仍然在逃。
周一晚间，一辆卡车撞向德皇威廉纪念教堂(Kaiser Wilhelm memorial church)附近一些供应酒水和香肠的木屋，该教堂是西柏林最有名的地标建筑之一。除死亡者外，另有45人受伤，其中30人伤势严重。
伊斯兰国宣称对这一袭击负责，称作案者是该组织的一名“战士”。
“我们号召将这些联军国家的国民作为目标，他响应号召执行了这次行动，”伊斯兰国所属Amaq通讯社称。
但德国内政部长说，尽管伊斯兰国宣称对袭击事件负责，调查人员仍在追踪各种线索。
内政部长Thomas de Maiziere告诉ARD广播公司，“有几个线索，调查人员正在追查。”
联邦检察官办公室在一份声明中说，无法证实嫌疑人在卡车冲向人群时就在驾驶室内，而且此人否认与这次事件有任何牵连。
此前，德国世界报援引一位不愿透露姓名的警察局长的话称，“我们抓错了人。因此出现新的情况。真正的行凶者仍然携带武器在逃，可能造成新的破坏。”
针对嫌疑人获释，de Maiziere对ZDF电视表示，“所以我们确实不能排除犯罪者仍然在逃。”
他表示，柏林事件无疑是一宗攻击事件，但动机仍然不明。他也表示，尚不清楚受害者中有几名外籍人士，不过死者中并无孩童。
这名23岁巴基斯坦男子遭逮捕的消息，已引发德国政坛与各方人士要求整顿移民，但总理默克尔呼吁保持谨慎。
“我们还有许多事情仍不清楚，无法充分确认，但以目前的情况来看，我们必须假设这是一宗恐怖袭击，”她周二稍早对记者表示。
“如果证实犯行者是寻求庇护与收容的人，我知道这对大家而言会特别难以接受，”她表示。(完)
(编译/审校 郑茵/张涛/陈宗琦/王丽鑫/李婷仪)
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