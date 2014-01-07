表格：德国11月实质零售销售较前月增长1.5%，高于预估的增长0.6%

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透柏林1月7日 - 德国联邦统计局周二公布，11月实质零售销售较前月增长1.5%，较上年同期增长1.6%。10月修正值分别为下滑0.8%和下滑0.1%。
以下为数据细节(%，括号内为修正值):
零售销售 13年11月 13年10月 12年11月
月变动率(实质) +1.5 -0.8 +0.5
月变动率(名义) +1.4 -0.4 +0.4
年变动率(实质) +1.6 -0.1 +0.6
年变动率(名义) +2.6 +0.9 +2.5
注：联邦统计局称，月变动率经工作日和季节因素调整。
路透调查的分析师的预估中值为，11月实质零售销售较上月增长0.6%。
德国统计局称，2013年全年经通胀调整后零售销售较上年增加0.3-0.5%，名义零售销售增幅为1.6-1.8%。(完) (编译 杜明霞；审校)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。