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货币新闻 | 2014年 1月 7日 星期二 15:20 BJT

表格：德国11月实质零售销售较前月增长1.5%，高于预估的增长0.6%

路透柏林1月7日 - 德国联邦统计局周二公布，11月实质零售销售较前月增长1.5%，较上年同期增长1.6%。10月修正值分别为下滑0.8%和下滑0.1%。

以下为数据细节(%，括号内为修正值):

零售销售 13年11月 13年10月 12年11月

月变动率(实质) +1.5 -0.8 +0.5

月变动率(名义) +1.4 -0.4 +0.4

年变动率(实质) +1.6 -0.1 +0.6

年变动率(名义) +2.6 +0.9 +2.5

注：联邦统计局称，月变动率经工作日和季节因素调整。

路透调查的分析师的预估中值为，11月实质零售销售较上月增长0.6%。

德国统计局称，2013年全年经通胀调整后零售销售较上年增加0.3-0.5%，名义零售销售增幅为1.6-1.8%。(完) (编译 杜明霞；审校)
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