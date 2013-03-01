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货币新闻 | 2013年 3月 1日 星期五 15:18 BJT

表格：德国1月实质零售销售较前月成长3.1%,创于六年来最大增幅

路透柏林3月1日 - 德国联邦统计局周五公布，1月实质零售销售较前月成长3.1%，较上年同期成长2.4%，远优于路透调查分析师预估的成长1.0%和下滑1.8%。

此外，德国1月的零售销售增幅创下逾六年来新高，自12月的深度下滑回升，证实了欧洲最大经济体在经历黯淡的2012年末表现后已经触底回升。

以下为数据细节(%，括号内为修正值):

零售销售 13年1月 12年12月 12年1月

月变动率(实质) +3.1 (-2.1) -1.8

年变动率(实质) +2.4 (-3.7) +2.0

月变动率(名义) +2.9 (-1.9) -1.5

年变动率(名义) +4.0 (-1.6) +4.0

联邦统计局称,月变动率经工作日和季节因素调整. (完) (编译 张明钧; 审校 孙茉莉)
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