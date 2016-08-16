德国央行建议调高退休年龄至69岁 以防养老金承付困难

路透法兰克福8月15日 - 德国央行周一表示，德国应该考虑在2060年前将退休年龄由目前的65岁左右调升至69岁，否则养老金承诺的兑现可能发生困难。

德国央行在一份报告中表示，目前国家养老金系统的财务体质良好，但未来几十年可能面临压力，因婴儿潮退休，且取代他们的年轻工作者数量较少。

德国的退休年龄料在2030年前逐步调升至67岁。

德国央行预估这样的调幅并不足以让政府将国家养老金维持在目标水平，即从2050年代起至少占平均所得的43%，因为民众寿命增长。

央行表示，为了避免过度调升贡献比例，或令养老金水平下滑，政府应该考虑在2060年前将退休年龄调高至69岁。

“为了维持(国家养老金系统的)财务稳定，进一步的改变在所难免，”德国央行在月度报告中表示。

不过从政治面来看，在2017年大选前这样的提案并不讨好。(完)