三分之一德国人担忧北约与俄罗斯爆发战争--调查

周三公布的民调显示，三分之一的德国人认为俄罗斯和北约可能因乌克兰问题发生战争。该调查有助于解释德国在乌克兰危机中行事谨慎的原因。Stern周刊发布的Forsa Institute对1,001人的调查显示，33%的受访者称不排除乌克兰危机将导致战争，62%的受访者称战争不太可能爆发。路透