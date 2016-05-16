德国称俄罗斯可能是德联邦众议院网络袭击案的幕后主使

(本文由路透中文网编译提供)

路透柏林5月13日 - 德国联邦宪法保卫局（BfV）周五称，俄罗斯情报机构可能是德国联邦众议院去年遭遇的大规模网络攻击的主使。网络攻击迫使德联邦众议院的电脑系统关闭数日。

BfV称，一家名为“Sofacy”的黑客组织制造了上述攻击。

“BfV有迹象表明攻击由俄罗斯指使，并对其进行了多年监视。”BfV发表声明称。

此番异常强烈的言论适逢德俄关系跌入冷战后的冰点。

BfV局长Hans-Georg Maassen称，德国的政府、企业和教育机构处于“永久性威胁”之下，尤其是能源和通讯等领域的重要基础设施。

“BfV过去观察到的（黑客）活动通常聚焦于获取信息，也就是间谍活动，”Maassen说道。“但俄罗斯情报机构最近也展示了进行破坏的意愿。”

本周早些时候，安全研究机构Trend Micro称，一群以俄罗斯政府批评者为目标的黑客自4月以来一直试图攻击德国总理默克尔所在保守党派的计算机系统。

德联邦众议院遭袭最早于去年5月见报。袭击造成严重损失，迫使当局关闭计算机系统数日以修复网络。（完）