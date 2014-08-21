德国上半年对俄出口骤降15.5% 汽车等降幅最深（更新版）

路透柏林8月20日 - 德国2014年上半年对俄罗斯出口骤降，汽车和机械设备降幅最深。就乌克兰问题，西方和俄罗斯的僵局愈演愈烈。

德国联邦统计局数据显示，今年前六个月，德国向俄罗斯的出口减少15.5%至153亿欧元。而今年第一季德国对俄罗斯出口的降幅是13%。

德国汽车和汽车零部件出口规模下滑24.4%，机械出口锐减18.7%。

汽车和汽车零部件占德国对俄罗斯出口的五分之一左右，如果俄罗斯真如媒体报导所暗示，加强对西方国家的报复性制裁措施，也禁止进口汽车，那么未来几个月德国汽车产业可能进一步受创。

欧洲汽车制造商在面对本身市场增长乏力下，长期以来一直将俄罗斯车市视为可扩张之地。大众汽车(福斯汽车/Volkswagen)首席执行官文德恩(Martin Winterkorn)先前称俄罗斯是不断增长的欧洲最重要战略市场。

在俄罗斯强并乌克兰的克里米亚半岛后，西方国家针对俄罗斯总统普京最亲近的盟友和企业人士实施制裁，稍后又将制裁范围扩大至包括能源、银行和国防业。俄罗斯则以限制西方产品进口回敬。

2014年上半年德国向俄罗斯出口的电子设备、数据处理机器、金属制品、制药、橡胶和塑料、纸、纺织品、皮革及服饰均减少。

食品和饲料仅占德国对俄罗斯出口总数的不到3%，但这个部份锐减31.9%；即便在俄罗斯8月初宣布限制西方多数食品的影响发酵前，这部份出口就受到如此重大打击。

德国去年对俄罗斯销售的货物金额约360亿欧元，几乎占欧盟总金额的三分之一。

尽管对俄罗斯出口去年仅占德国总出口的3.3%，一商业集团警告称，与俄罗斯贸易下滑危及到德国约2.5万个工作岗位。

包括光学系统制造商业纳(Jenoptik) (JENG.DE)、国防企业Rheinmetall (RHMG.DE)和非专利药生产商Stada (STAGn.DE)近几周都曾抱怨俄罗斯危机打击业务。

德国上半年从俄罗斯进口总额增长2.1%至大约203亿欧元，主要受到德国采购焦煤和成品油增加的推动。(完)

(编译 张若琪 审校 于春红)

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