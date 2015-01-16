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路透中文国际短讯 | 2015年 1月 16日 星期五 10:42 BJT

默克尔称普京无缘6月G7峰会

《法兰克福汇报》引述德国总理默克尔的话称，不会邀请俄罗斯总统普京参加下次的七国集团（G7）峰会。默克尔接受采访时说：“G7和以前的八国集团一直将自身视为价值观共同体。（俄罗斯）将克里米亚并入版图是公然违背国际法原则，加上乌克兰东部发生的事，都严重违背了共同价值观。”路透
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