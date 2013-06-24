默克尔表示希望俄罗斯归还被掠夺德国艺术品

美国白宫高官会见众议院温和及保守派共和党人 望重批医保法案
路透华盛顿4月3日 - 美国白宫高级官员周一会见了众议院温和及保守派共和党人，旨在重启废除并取代奥巴马医保(Obamacare)的计划。
路透俄罗斯圣彼得堡6月21日(记者 Andreas Rinke) - 德国总理默克尔周五对俄罗斯总统普京表示，因二战而被苏联获取的德国艺术品应该归还德国，但普京迅速回绝了这个要求。
在默克尔访问俄罗斯期间，默克尔和普京在圣彼得堡艾尔米塔什博物馆共同出席了一场展览。根据德国政府的说法，这场青铜时代的展览包括600件被苏联以战争赔款形式获得的德国艺术品。
默克尔表示，这些艺术品现在能首次公开展出是非常重要的一步。
她表示： “我们的意见是这些展出的艺术品应该归还德国。”
普京表示，是时候该停止针对彼此的索赔要求了，否则土耳其也可能会要求德国归还其艺术品。他表示，艺术品在柏林、圣彼得堡、莫斯科或者土耳其展出，这对普通人来说都没什么差别。
根据德国柏林洪堡大学(Humboldt University)的研究，苏联在二战结束时掠夺了超过一百万部书籍和数以千计的艺术品。
很多艺术品依然下落不明，这仍是两国的棘手问题。（完）
编译：靳怡雯 发稿：张家伟
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