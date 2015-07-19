德国政经：财政部驳斥财长考虑辞职的报导

路透柏林7月18日 - 德国财政部周六对德媒有关财长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)考虑辞职的猜测予以驳斥。德媒猜测朔伊布勒因在希腊问题上与总理梅克尔意见存在分歧而考虑辞职。

德国《明镜》周刊(Der Spiegel)刊登采访称，在被问及若总理和财长在金援希腊方面意见相左，是否会出现问题时，朔伊布勒表示他可能会要求总理解除他的职责。

德国一些媒体根据这篇采访报导暗示，朔伊布勒考虑辞职。