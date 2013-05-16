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货币新闻 | 2013年 5月 16日 星期四 18:28 BJT

全球金融：德国财长称过多流动性不解决根本问题，对零利率提出警告

路透柏林5月16日 - 德国财长朔伊布勒周四称，央行已向金融市场注入太多流动性，并对零利率发出警告。

“全球通过央行注入的流动性已经太多。利率实际上是用来优化资源配置，但如果利率为零，一定有地方不对，”他在柏林的一次活动上表示。

“如果流动性过多，这只是安慰剂，不解决问题。”(完)

(编译 李春喜; 审校 隋芬)
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