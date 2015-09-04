专访：德国央行总裁对讨论是否将人民币纳入SDR持开放态度

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透安卡拉9月4日 - 德国央行总裁魏德曼向路透表示，对于讨论是否将人民币纳入国际货币基金组织(IMF)特别提款权(SDR)货币篮子持开放态度。
魏德曼表示，最近中国金融市场动荡及其经济前景面临不确定性，不应改变关于这一话题的讨论。
“我对于人民币是否纳入IMF货币篮子的辩论持开放态度，”他对路透表示，不过他说中国必须满足把人民币纳入SDR的条件。魏德曼前往安卡拉出席20国集团(G20)的一个会议。
周四，国际货币基金组织(IMF)副发言人穆雷(William Murray)称，到今年年底IMF有望完成对SDR篮子的评估。中国方面积极推动人民币加入SDR。
魏德曼并不认为，最近中国市场的动荡会给全球经济造成严重影响。他也是欧洲央行管理委员会成员之一。
“我不认为会对全球经济造成长久的危险，”他表示。
至于货币政策方面，他补充称，“尽管多数国家的货币政策处于超宽松状态，而且油价处于低位，但长期增长前景相当疲弱，而且这种情况不仅仅只存在于欧元区。”
魏德曼称，这表明了“超宽松货币政策所能作的局限性”。
欧洲央行周四下调经济增长和通胀预测，警告中国可能带来更多问题，同时为扩大资产购买计划铺路。(完)
(编译 张涛/刘秀红；审校 王洋/蔡美珍)
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路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。