专访：德国央行总裁对讨论是否将人民币纳入SDR持开放态度

路透安卡拉9月4日 - 德国央行总裁魏德曼向路透表示，对于讨论是否将人民币纳入国际货币基金组织(IMF)特别提款权(SDR)货币篮子持开放态度。

魏德曼表示，最近中国金融市场动荡及其经济前景面临不确定性，不应改变关于这一话题的讨论。

“我对于人民币是否纳入IMF货币篮子的辩论持开放态度，”他对路透表示，不过他说中国必须满足把人民币纳入SDR的条件。魏德曼前往安卡拉出席20国集团(G20)的一个会议。

周四，国际货币基金组织(IMF)副发言人穆雷(William Murray)称，到今年年底IMF有望完成对SDR篮子的评估。中国方面积极推动人民币加入SDR。

魏德曼并不认为，最近中国市场的动荡会给全球经济造成严重影响。他也是欧洲央行管理委员会成员之一。

“我不认为会对全球经济造成长久的危险，”他表示。

至于货币政策方面，他补充称，“尽管多数国家的货币政策处于超宽松状态，而且油价处于低位，但长期增长前景相当疲弱，而且这种情况不仅仅只存在于欧元区。”

魏德曼称，这表明了“超宽松货币政策所能作的局限性”。

欧洲央行周四下调经济增长和通胀预测，警告中国可能带来更多问题，同时为扩大资产购买计划铺路。(完)

(编译 张涛/刘秀红；审校 王洋/蔡美珍)

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