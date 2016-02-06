德国情报机构称“伊斯兰国”派武装分子假扮难民潜入欧洲

韩国法院闭门讯问三星集团领导人李在镕 审理拘捕令申请
路透首尔1月18日 - 韩国一名法官周三对三星集团领导人李在镕进行闭门讯问，以决定是否应该因李在镕疑似涉入总统密友贪腐丑闻而予以拘捕。
路透柏林2月5日 - 德国联邦宪法保卫局（BfV）局长Hans-Georg Maassen周五称，“伊斯兰国”武装分子假扮难民潜入欧洲。
Maassen称，去年11月的巴黎恐怖袭击事件表明，“伊斯兰国”故意在涌入欧洲的难民中安插恐怖分子。
“后来我们多次发现，恐怖分子……伪装或假扮成难民潜入进来。”Maassen对ZDF电视台称。
“我们正在设法识别和确认是否仍有更多的‘伊斯兰国’战斗人员及恐怖分子潜入进来。”
德国《柏林报》援引Maassen的话报导称，BfV收到了逾100份有关目前在德国的难民中混杂有“伊斯兰国”战斗人员的情报。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
路透首尔1月18日 - 韩国一名法官周三对三星集团领导人李在镕进行闭门讯问，以决定是否应该因李在镕疑似涉入总统密友贪腐丑闻而予以拘捕。
路透北京1月18日 - 中国国家主席习近平周二表示，两国人民和世界人民的根本利益需要中美两国共同努力，构建长期稳定的合作关系。
路透首尔1月18日 - 三星集团高管李在镕周三现身韩国特别检察官办公室，他将出庭聆讯，届时法官将决定是否发出对他的逮捕令。他被指控涉嫌一桩贪腐案，该案已导致韩国总统朴槿惠遭弹劾。