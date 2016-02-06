德国情报机构称“伊斯兰国”派武装分子假扮难民潜入欧洲

路透柏林2月5日 - 德国联邦宪法保卫局（BfV）局长Hans-Georg Maassen周五称，“伊斯兰国”武装分子假扮难民潜入欧洲。

Maassen称，去年11月的巴黎恐怖袭击事件表明，“伊斯兰国”故意在涌入欧洲的难民中安插恐怖分子。

“后来我们多次发现，恐怖分子……伪装或假扮成难民潜入进来。”Maassen对ZDF电视台称。

“我们正在设法识别和确认是否仍有更多的‘伊斯兰国’战斗人员及恐怖分子潜入进来。”

德国《柏林报》援引Maassen的话报导称，BfV收到了逾100份有关目前在德国的难民中混杂有“伊斯兰国”战斗人员的情报。（完）