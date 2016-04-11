德国情报官员指“伊斯兰国”意图袭击德国 但称尚未获悉具体阴谋

路透柏林4月10日 - 德国情报机构--联邦宪法保卫局的局长马森（Hans-Georg Maassen）告诉德国《周日世界报》（Welt am Sonntag），“伊斯兰国”意图在德国实施袭击，安全形势“非常严峻”。但他补充道，并未获悉具体的袭击阴谋。

“伊斯兰国”周二发布视频，暗示继巴黎恐袭案和布鲁塞尔恐袭案后，可能在西方实施更多袭击，并提到伦敦、柏林和罗马可能成为袭击目标。

马森对《周日世界报》称，“伊斯兰国”意图袭击德国和德国利益目标，但同时表示：“目前我们未获悉任何有关在德国实施恐怖袭击的具体计划。”

马森称，“伊斯兰国”的宣传旨在煽动其支持者主动在德国实施袭击。

马森表示，有多例从叙利亚归国的德国人与袭击计划有关联的情况。他警告称德国的圣战分子仍构成“致命”危险。

据《周日世界报》报导，德国政府回应反对党绿党质询时称，已针对76名涉嫌准备使用暴力的伊斯兰分子发出逮捕令。

报导称，德国安全当局知悉的近年从德国前往叙利亚和伊拉克北部的逾800人中，约130人已死亡。

据称，2012年以来从德国前往该地区的人中，约三分之一已返回德国，其中约70人曾积极参与战斗或完成了军事训练。

马森表示，德国目前尚未发生重大袭击，一方面归功于安全机构卓有成效的工作，另一方面是运气好，譬如有一两次是炸弹的引爆装置出了故障。

当被问及德国有多少伊斯兰分子被视为高危人物时，马森称约1,100人可能构成恐怖主义威胁。（完）