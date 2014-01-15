报道称德美“无间谍”协议难产 德政府予以否认

朝鲜在建军85周年之际进行大规模实弹演习--韩联社
路透首尔4月25日 - 韩国联合通讯社周二报导称，朝鲜(北韩)在周二人民军建军85周年当天进行了大规模火炮演习。 韩联社援引未具名韩国政府消息人士的话称，有迹象显示朝鲜军方正在其东海岸城市元山附近地区进行大规模实弹演习。 韩国国防部未立即证实该报导。(完) (编译 徐文焰；审校 王丽鑫)
路透柏林2014年1月14日 -周二，德国默克尔政府否认德美“无间谍”协议的报谈判接近崩溃的有关报道，称将继续推进该协议的达成。
德国内政部长德梅齐埃(Thomas deMaiziere)称争取达成“无间谍”协议的会谈正在进行。《南德日报》稍早报道，由于美国不肯让步，相关谈判接近无果而终。德梅齐埃不愿就此报道直接置评。
自去年有报道称德国总理默克尔手机遭美国国家安全局监听以来，德国政府一直在寻求与美国达成一项全面协议，以阻止类似事件再次发生。
《南德日报》报道称，美国官员拒绝承诺不再对德国总理和政府其他高官进行监听，造成“无间谍”协议谈判濒临崩溃。
这家位于慕尼黑的报纸援引德国联邦情报局一名消息人士的说法称：“我们得不到任何结果。”
一名德国政府消息人士告诉路透，美国对达成这一协议仍抱有兴趣，但不愿明确承诺放弃监视德国政府官员。
美国白宫女发言人海顿称，美德间的会谈目前“更好了解到双方现有的需求和顾虑”，她告诉路透：“双方情报机构将继续展开协商”。
德国外长施泰因迈尔周二称他对此事表示担忧，但同时表示尚有时间推动达成该协议。（完）
编译：王琛 发稿：王燕焜
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