报道称德美“无间谍”协议难产 德政府予以否认

路透柏林2014年1月14日 -周二，德国默克尔政府否认德美“无间谍”协议的报谈判接近崩溃的有关报道，称将继续推进该协议的达成。

德国内政部长德梅齐埃(Thomas deMaiziere)称争取达成“无间谍”协议的会谈正在进行。《南德日报》稍早报道，由于美国不肯让步，相关谈判接近无果而终。德梅齐埃不愿就此报道直接置评。

自去年有报道称德国总理默克尔手机遭美国国家安全局监听以来，德国政府一直在寻求与美国达成一项全面协议，以阻止类似事件再次发生。

《南德日报》报道称，美国官员拒绝承诺不再对德国总理和政府其他高官进行监听，造成“无间谍”协议谈判濒临崩溃。

这家位于慕尼黑的报纸援引德国联邦情报局一名消息人士的说法称：“我们得不到任何结果。”

一名德国政府消息人士告诉路透，美国对达成这一协议仍抱有兴趣，但不愿明确承诺放弃监视德国政府官员。

美国白宫女发言人海顿称，美德间的会谈目前“更好了解到双方现有的需求和顾虑”，她告诉路透：“双方情报机构将继续展开协商”。

德国外长施泰因迈尔周二称他对此事表示担忧，但同时表示尚有时间推动达成该协议。（完）

编译：王琛 发稿：王燕焜

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