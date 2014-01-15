报道称德美“无间谍”协议难产 德政府予以否认

澳洲经济指标总览--5月4日
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 6月8日 商品及服务收支(亿澳元) 3月 顺差31.07 顺差35.74 出口(较前月) +2% +1% 进口(较前月) +5% -5% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
(本文由路透中文网编译提供)
路透柏林2014年1月14日 - 周二，德国默克尔政府否认德美“无间谍”协议的报谈判接近崩溃的有关报道，称将继续推进该协议的达成。
德国内政部长德梅齐埃(Thomas de Maiziere)称争取达成“无间谍”协议的会谈正在进行。《南德日报》稍早报道，由于美国不肯让步，相关谈判接近无果而终。德梅齐埃不愿就此报道直接置评。
自去年有报道称德国总理默克尔手机遭美国国家安全局监听以来，德国政府一直在寻求与美国达成一项全面协议，以阻止类似事件再次发生。
《南德日报》报道称，美国官员拒绝承诺不再对德国总理和政府其他高官进行监听，造成“无间谍”协议谈判濒临崩溃。
这家位于慕尼黑的报纸援引德国联邦情报局一名消息人士的说法称：“我们得不到任何结果。”
一名德国政府消息人士告诉路透，美国对达成这一协议仍抱有兴趣，但不愿明确承诺放弃监视德国政府官员。
美国白宫女发言人海顿称，美德间的会谈目前“更好了解到双方现有的需求和顾虑”，她告诉路透：“双方情报机构将继续展开协商”。
德国外长施泰因迈尔周二称他对此事表示担忧，但同时表示尚有时间推动达成该协议。（完）
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 6月8日 商品及服务收支(亿澳元) 3月 顺差31.07 顺差35.74 出口(较前月) +2% +1% 进口(较前月) +5% -5% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透5月4日 - 以下为标普500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如无特殊说明，均为GMT时间；AMC- 美国盘后；BMO-美国盘前；NTS-具体时间未定)。 公布日期(年/月/ 公布时间 公司代码 业绩季度及公司名称 日) 2017/5/4 11:00 INCY.OQ Q1 2017 Incyte Corp 2017/5/4 12:00 APA.N Q1 2017 Apache Corp 2017/5/4 BMO CHD.N Q1 2017 Church & Dwight Co Inc 2017/5/4 BMO IT.N Q1 2017 Gartner Inc 2017/5/4 BMO PWR.N Q1 2017 Quanta Services
路透新加坡5月4日 - 美国原油可能跌破每桶47.47美元的支撑，下看下道支撑46.65美元，与其波浪模式和费波纳奇预估分析相互一致。