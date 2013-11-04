斯诺登为其揭秘行为进行辩护

中国特使抵达韩国 讨论朝鲜可能进行核试验问题
路透首尔/东京4月10日 - 一名中国特使周一抵达韩国，将讨论朝鲜越来越不听劝阻的武器发展计划；在此同时，各界担忧朝鲜可能准备好进行新一轮核试验之际，一美国海军攻击舰队正前往此一地区。
路透柏林11月3日 -美国国家安全局(NSA)承包商前雇员斯诺登表示，对政府情报机构进行更多监管的呼吁表明，他披露美国国家安全局搜集情报的方法和目标的行为是正确的。
斯诺登披露的文件显示，美国对电邮进行大规模监控，还监听世界各国领导人的手机。此举激怒了美国的盟友，并让华府陷入被动。
德国《明镜》周刊周日发表斯诺登写的《真理宣言》(A Manifesto for theTruth)一文。斯诺登在文章中表示，目前有关诸多国家遭到大规模监控的讨论表明，他的披露行为有助于引发变革。
他在文章中写道：“公众对社会的新认识不仅无害，反而有明显的用处，因为大家正建议对政治、监管和法律进行改革。”
“公民必须反抗当局对事关民众重要事务等的信息压制，那些讲出真话的人并没有犯罪。”
目前在俄罗斯避难的斯诺登最近曾发表致德国的公开信，他在信中说，他需仰仗国际社会来制止华府对他的“迫害”。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王琛
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