律师称斯诺登在俄庇护期或将延长

路透柏林6月5日 - 斯诺登的一名律师周四在接受德国电台采访时表示，他预计斯诺登在俄罗斯的庇护期限将延长。

斯诺登的律师沃尔夫冈·卡雷克（Wolfgang Kaleck）在接受德国广播电台Inforadio采访时表示：“我们认为他的庇护期会被延长。”

但他也表示，不能保证这一定会发生。

2013年8月，俄罗斯批准给予斯诺登一年的庇护期，而美国希望俄罗斯能遣返斯诺登，使其在美国接受刑事指控。

斯诺登在上月表示，他没有受到俄罗斯政府的控制，也没有在庇护期内向俄罗斯提供情报文件。

卡雷克还呼吁德国议会委员会在德国发起一场听证会。该委员会希望与斯诺登就针对德国公民的大规模监控事件进行沟通。

Inforadio援引卡雷克报导，在俄罗斯举行听证会是不可行的。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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