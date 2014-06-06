律师称斯诺登在俄庇护期或将延长

特雷莎·梅将做出中止欧盟人员自由进入英国的竞选承诺--报载
路透伦敦4月20日 - 每日邮报援引未具名的党派消息人士报导称，英国首相特雷莎·梅将在6月8日大选前做出中止欧盟人员自由进入英国的正式竞选承诺。
路透柏林6月5日 - 斯诺登的一名律师周四在接受德国电台采访时表示，他预计斯诺登在俄罗斯的庇护期限将延长。
斯诺登的律师沃尔夫冈·卡雷克（Wolfgang Kaleck）在接受德国广播电台Inforadio采访时表示：“我们认为他的庇护期会被延长。”
但他也表示，不能保证这一定会发生。
2013年8月，俄罗斯批准给予斯诺登一年的庇护期，而美国希望俄罗斯能遣返斯诺登，使其在美国接受刑事指控。
斯诺登在上月表示，他没有受到俄罗斯政府的控制，也没有在庇护期内向俄罗斯提供情报文件。
卡雷克还呼吁德国议会委员会在德国发起一场听证会。该委员会希望与斯诺登就针对德国公民的大规模监控事件进行沟通。
Inforadio援引卡雷克报导，在俄罗斯举行听证会是不可行的。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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路透伦敦4月20日 - 每日邮报援引未具名的党派消息人士报导称，英国首相特雷莎·梅将在6月8日大选前做出中止欧盟人员自由进入英国的正式竞选承诺。
但相比其他三位候选人--极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞、保守派菲永和极左翼的梅朗雄，马克龙的领先优势已经缩小。在周日的角逐中，任何两人都可能脱颖而出，进入5月7日的对决。以下是周日选举的各种可能结果：
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