斯诺登为其揭秘行为进行辩护

(本文由路透中文网编译提供)

路透柏林11月3日 - 美国国家安全局(NSA)承包商前雇员斯诺登表示，对政府情报机构进行更多监管的呼吁表明，他披露美国国家安全局搜集情报的方法和目标的行为是正确的。

斯诺登披露的文件显示，美国对电邮进行大规模监控，还监听世界各国领导人的手机。此举激怒了美国的盟友，并让华府陷入被动。

德国《明镜》周刊周日发表斯诺登写的《真理宣言》(A Manifesto for the Truth)一文。斯诺登在文章中表示，目前有关诸多国家遭到大规模监控的讨论表明，他的披露行为有助于引发变革。

他在文章中写道：“公众对社会的新认识不仅无害，反而有明显的用处，因为大家正建议对政治、监管和法律进行改革。”

“公民必须反抗当局对事关民众重要事务等的信息压制，那些讲出真话的人并没有犯罪。”

目前在俄罗斯避难的斯诺登最近曾发表致德国的公开信，他在信中说，他需仰仗国际社会来制止华府对他的“迫害”。（完）