斯诺登为其揭秘行为进行辩护

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
(本文由路透中文网编译提供)
路透柏林11月3日 - 美国国家安全局(NSA)承包商前雇员斯诺登表示，对政府情报机构进行更多监管的呼吁表明，他披露美国国家安全局搜集情报的方法和目标的行为是正确的。
斯诺登披露的文件显示，美国对电邮进行大规模监控，还监听世界各国领导人的手机。此举激怒了美国的盟友，并让华府陷入被动。
德国《明镜》周刊周日发表斯诺登写的《真理宣言》(A Manifesto for the Truth)一文。斯诺登在文章中表示，目前有关诸多国家遭到大规模监控的讨论表明，他的披露行为有助于引发变革。
他在文章中写道：“公众对社会的新认识不仅无害，反而有明显的用处，因为大家正建议对政治、监管和法律进行改革。”
“公民必须反抗当局对事关民众重要事务等的信息压制，那些讲出真话的人并没有犯罪。”
目前在俄罗斯避难的斯诺登最近曾发表致德国的公开信，他在信中说，他需仰仗国际社会来制止华府对他的“迫害”。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王琛
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。