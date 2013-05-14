德国对欧盟向中国太阳能面板征惩罚性关税存异议

沪综指震荡收跌 热点板块出现获利了结市场转趋谨慎
路透北京4月14日 - 中国股市沪综指周五震荡收跌。分析师指出，今日沪综指全天单边震荡下行，并接连失守10日和20日均线。雄安新区龙头个股停牌自查，致其他相关概念股出现获利了结，粤港澳湾区板块亦出现抛压，市场缺乏新的热点，投资者心态趋于谨慎，短线大盘料出现回调整理。
路透柏林5月13日 - 欧盟执委会提出对产自中国的太阳能面板征收惩罚性关税，德国周一表态称希望寻求友善的解决方案，似在与欧盟前述立场撇清干系。
德国政府发言人Steffen Seibert称：“总理（默克尔）一向认为，最好采取友善的解决方案，确保自中国进口太阳能面板时创造公平竞争的环境。”
欧盟执委会上周同意对中国太阳能面板征收惩罚性关税，旨在削弱中国产品的吸引力。中国对此回应审慎，呼吁进一步对话。
欧盟已展开对中国太阳能面板的反倾销调查，但欧盟态度仍谨慎，因深知需要中国帮助其摆脱衰退困境。
鉴于德国和法国都在争取对华出口，欧盟执委会仍将尝试与中国商务部协商，寻求在12月协商期限截止前达成解决方案。若到12月仍无法协商成功，将对中国太阳能面板实施最长可达五年的惩罚性关税措施。
德国经济部发言人称，经济部正敦促欧盟执委会和中国继续政治对话，寻求友善解决方案。（完）
编译：朱淑珍 发稿：程芳
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