（修正）德国情报机构向美国提供大量电话和短信数据--媒体

特朗普计划会晤英国首相及墨西哥总统--白宫
路透华盛顿1月21日 - 美国总统特朗普准备很快将会晤英国首相特雷莎·梅及墨西哥总统培尼亚。英墨两国都是美国的长期盟友，但也担心特朗普上任后与美国的关系可能变化。
（修正标题错字）
路透柏林5月12日 - 德国《时代周报》报导称，德国联邦情报局（BND）每月向美国国家安全局（NSA）发送海量电话和短信数据。报导凸显了德国与美国情报合作的规模，窃听丑闻已在德国引发政治争议。
批评者指责默克尔政府的官员同意让德国联邦情报局（BND）帮助美国国家安全局（NSA）监控欧洲企业和官员。他们亦表示，德国官员在2013年大选前宣称美国和德国之间将不进行情报合作，对此他们撒了谎。
民调显示，窃听丑闻已开始影响默克尔的支持率。
《时代周报》周二援引机密文件报导称，（德国）每天收集2.2亿份元数据，每月约有13亿份流向了NSA。
这些数据包括来自电话和短信的原始材料，显示有联系细节和通讯时间，但不包含内容。《时代周报》称，德国特别向美国发送了有关危机地区海外通讯的原始材料。
“德国法律是否涵盖这种行为，尚存疑问，”《时代周报》援引一位负责数据保护的BND官员报导称。
BND一名发言人拒绝对该报导置评。德国情报消息人士上周称，BND现已停止了为NSA进行的网络监控。（完）
编译：刘珞焱 发稿：程芳
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