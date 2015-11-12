德媒称德国联邦情报局监听一名本国外交官和盟友

路透柏林11月11日 - 德国rbb电台周三报导称，德国联邦情报局（BND）监听一名德国外交官，还监听法国外交部长法比尤斯等盟友。BND监听本国外交官可能违反了该国宪法。

美国国家安全局（NSA）承包商前雇员斯诺登2013年称，美国国家安全局与德国等西方国家本着“不问理由”的原则密切合作。有关BND活动的丑闻自此发酵，上述报导是丑闻的最新进展。

rbb电台称，BND对德国人汉斯约克·哈伯（Hansjoerg Haber）2008到2011年担任欧盟驻格鲁吉亚观察团团长及之后在布鲁塞尔担任高级外交官期间对其进行监听。

哈伯现任欧盟驻土耳其观察团团长，已与德国内政部一名官员结婚。

BND没有立即对报导作出回应，德国一家联邦议会监督委员会不对情报事宜置评。但德国官方预计将于周三晚些时候进行回应。

德国宪法规定不得监听德国公民。由于前东德情报机构史塔西（Stasi）秘密警察和纳粹德国时期的秘密警察“盖世太保”曾进行的大规模监听，隐私在德国是敏感问题。

rbb报导称，其他遭监听的还包括法国外长法比尤斯以及海牙国际刑事法院的个人、世界卫生组织、美国联邦调查局以及在美国的企业。（完）