默克尔希望欧盟强化数据保护

独家：美国可能对朝鲜实施石油禁运、航空禁飞等制裁--消息
路透华盛顿4月12日 - 美国官员称，尽管已派遣一支海军舰队开往朝鲜半岛，但特朗普政府朝鲜策略的重点是加大经济制裁力度，可能包括石油禁运、航空禁飞、拦截货船以及惩罚与平壤方面有贸易往来的中资银行等。
路透柏林7月14日(记者 Madeline Chambers) - 德国总理默克尔周日称，将推动欧盟实施更严格的数据保护法规，迫使互联网企业更为公开。她试图在9月份德国大选前就美国情报机构对德国的监控让选民安心。
在接受ARD电视台采访时，默克尔还表示，她期望美国未来会遵守德国法律，这也是她最接近承认美国情报技术或违反德国法律的一种表态。
关于默克尔及其政府对美国国家情报局对德国的刺探到底了解多少的问题已成为默克尔的一个痛点，并可能会影响9月份的德国大选结果。
默克尔称需要更严格的欧盟法规。
“德国将明确表示，我们希望欧洲的互联网企业告诉我们，他们把数据给谁了。”
她在采访中表示：“我们有很棒的数据保护法。但如果Facebook在爱尔兰注册，它适用于爱尔兰法律，因而我们需要统一的欧盟法规。”
“德国将采取严厉立场，”她说道。（完）
编译：靳怡雯 发稿：程芳
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透华盛顿4月12日 - 美国官员称，尽管已派遣一支海军舰队开往朝鲜半岛，但特朗普政府朝鲜策略的重点是加大经济制裁力度，可能包括石油禁运、航空禁飞、拦截货船以及惩罚与平壤方面有贸易往来的中资银行等。
路透华盛顿4月12日 - 美国总统特朗普周三称，北大西洋公约组织(NATO，北约)不再像他在竞选时宣称的那样已经过时了，不过称北约成员国还需为欧洲安全保护伞支付合理费用。
路透北京4月12日 - 针对有关为应对朝鲜发生紧急事态，中国军方向中朝边境增派了15万名士兵的媒体报导，中国国防部周三表示，该报导纯属捏造。