默克尔希望欧盟强化数据保护

路透柏林7月14日(记者 Madeline Chambers) - 德国总理默克尔周日称，将推动欧盟实施更严格的数据保护法规，迫使互联网企业更为公开。她试图在9月份德国大选前就美国情报机构对德国的监控让选民安心。

在接受ARD电视台采访时，默克尔还表示，她期望美国未来会遵守德国法律，这也是她最接近承认美国情报技术或违反德国法律的一种表态。

关于默克尔及其政府对美国国家情报局对德国的刺探到底了解多少的问题已成为默克尔的一个痛点，并可能会影响9月份的德国大选结果。

默克尔称需要更严格的欧盟法规。

“德国将明确表示，我们希望欧洲的互联网企业告诉我们，他们把数据给谁了。”

她在采访中表示：“我们有很棒的数据保护法。但如果Facebook在爱尔兰注册，它适用于爱尔兰法律，因而我们需要统一的欧盟法规。”

“德国将采取严厉立场，”她说道。（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。