默克尔受窃听丑闻影响 支持率骤降

特朗普计划会晤英国首相及墨西哥总统--白宫
路透华盛顿1月21日 - 美国总统特朗普准备很快将会晤英国首相特雷莎·梅及墨西哥总统培尼亚。英墨两国都是美国的长期盟友，但也担心特朗普上任后与美国的关系可能变化。
路透柏林5月8日（记者 Erik Kirschbaum） - 德国ARD电视台周五称，受窃听丑闻影响，德国总理默克尔的支持率骤然下降，在德国主要政界人士中不再排名第一。
Infratest Dimap民调显示，默克尔的支持率下滑5点至70%。有报导称，在默克尔的支持下，德国联邦情报局（BND）帮助美国国家安全局（NSA）监听欧洲目标。默克尔因此遭到抨击。
尽管默克尔在德国仍非常受欢迎，但此次支持率大幅下滑是异常情况，而且还是去年12月以来的最低支持率。去年12月默克尔的支持率为65%。
民调显示，德国外长、社会民主党领军人物施泰因迈尔的支持率为74%，超过默克尔排名第一。
德国社会民主党主席Sigmar Gabriel的支持率上升5点至53%。
ARD称，德国内政部长德迈齐埃的支持率大降15点至38%。
民调显示，70%的受访者认为，德国当局对本国情报机构的控制不足。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
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