德国总理默克尔希望欧盟强化数据保护

(本文由路透中文网编译提供)

路透柏林7月14日 - 德国总理默克尔周日称，将推动欧盟实施更严格的数据保护法规，迫使互联网企业更为公开。她试图在9月份德国大选前就美国情报机构对德国的监控让选民安心。

在接受ARD电视台采访时，默克尔还表示，她期望美国未来会遵守德国法律，这也是她最接近承认美国情报技术或违反德国法律的一种表态。

关于美国国家情报局对德国的情资监控，默克尔及德国政府的知情程度问题，已成为敏感议题，并可能会影响9月份的德国大选结果。

默克尔称需要更严格的欧盟法规。

“德国将明确表示，我们希望欧洲的互联网企业告诉我们，他们把数据给谁了。”

她在采访中表示：“我们有很棒的数据保护法。但如果Facebook在爱尔兰注册，它适用于爱尔兰法律，因而我们需要统一的欧盟法规。”

“德国将采取严厉立场，”她说道。（完）