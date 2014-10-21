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市场报道 | 2014年 10月 21日 星期二 16:19 BJT

欧洲个股：汉莎航空飞行员威胁进一步罢工，就退休福利向管理层施压

路透法兰克福/柏林10月21日 - 汉莎航空(Lufthansa AG) 飞行员工会表示，如果公司不恢复有关退休福利的谈判，则本周将进行进一步罢工，向管理层施压。

汉莎航空飞行员周一1100GMT开始就短线航班罢工，周二罢工范围扩展至长线航班。

“如果汉莎航空不让步，我们不排除本周采取进一步罢工，”德国飞行员工会(Vereinigung Cockpit)理事Markus Wahl周二对路透说，但他称希望汉莎航空很快提供新的合同。

这次将于周二2159 GMT结束的罢工，已经令166,000名乘客受到影响，迫使汉莎航空取消逾1,500架航班。(完)

(编译 杜明霞；审校 张明钧)
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