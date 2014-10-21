欧洲个股：汉莎航空飞行员威胁进一步罢工，就退休福利向管理层施压

美国热股：美国钢铁业绩远逊预期，盘初急挫逾24%

路透4月26日 - 美国钢铁公司 发布的第一季业绩远逊预期，每 股净亏损1.03美元， 分析师预估为每股盈利0.35美元。营收同比下跌16.7%至27.3亿美元，预 期为29.21亿美元。 该股周三盘初延续盘前下跌走势，急挫24.2%，报23.59美元，稍早触 及五个月低位23.27美元。(完) (编译 刘静；审校 母红)