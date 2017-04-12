版本:
中国
国际财经 | 2017年 4月 12日 星期三 17:48 BJT

德国智库称美国政策不确定及英退谈判可能令德国经济前景蒙阴

路透柏林4月12日 - 德国五家主要经济智库周三表示，美国可能采取保护主义政策的不确定性，以及英国退欧谈判缺乏能见度，可能令德国经济前景蒙阴。

这些智库指出，欧洲央行的扩张性货币政策，以及倘若美国收紧货币政策可能带动欧元进一步贬值，则可能协助德国经济成长。

这些智库调升对德国经济增速的预测。它们预估德国今年经济成长率1.5%，明年1.8%。先前对今明两年的预估分别为1.4%及1.6%。(完)

(编译 蔡美珍；审校 王颖)

我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 国际财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐