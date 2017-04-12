德国智库称美国政策不确定及英退谈判可能令德国经济前景蒙阴

日本政府5月经济月报维持整体评估不变 称经济温和复苏
路透短观调查显示，日本5月制造业信心变差，在4月触及10年来高位后出现九个月来首次下降，显示在出口开始带动经济复苏之际，企业乐观情绪的谨慎特质。(完)
路透柏林4月12日 - 德国五家主要经济智库周三表示，美国可能采取保护主义政策的不确定性，以及英国退欧谈判缺乏能见度，可能令德国经济前景蒙阴。
这些智库指出，欧洲央行的扩张性货币政策，以及倘若美国收紧货币政策可能带动欧元进一步贬值，则可能协助德国经济成长。
这些智库调升对德国经济增速的预测。它们预估德国今年经济成长率1.5%，明年1.8%。先前对今明两年的预估分别为1.4%及1.6%。(完)
(编译 蔡美珍；审校 王颖)
路透短观调查显示，日本5月制造业信心变差，在4月触及10年来高位后出现九个月来首次下降，显示在出口开始带动经济复苏之际，企业乐观情绪的谨慎特质。(完)
SK海力士为全球第二大记忆体芯片制造商，仅次于三星电子。SK海力士表示，此举将有助晶圆代工业务强化长期竞争力。公司并未提供进一步细节。
路透吉隆坡5月24日 - 路透见到的马来西亚集团公司DRB-HICOM的声明显示，该公司将向中国浙江吉利控股集团[GEELY.UL]出售其在问题车企宝腾(Proton)49.9%的股份。