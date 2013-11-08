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货币新闻 | 2013年 11月 8日 星期五 15:27 BJT

德国数据：9月贸易顺差创纪录高位，增至188亿欧元

以下为详细数据(若非特别标明，则单位为10亿欧元):

13年9月 13年8月 12年9月

贸易收支(经季节调整) 18.8 15.8 16.5

出口 92.8 91.2 91.9

出口变动(较上月，%) +1.7 +1.0 -2.5

进口 73.9 75.4 75.4

进口变动(较上月，%) -1.9 +0.1 -0.5 (完)
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