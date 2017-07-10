焦点：德国5月出口增长快于进口 贸易顺差扩大

路透柏林7月10日 - 周一公布的数据显示，德国5月出口较预期强劲，增速超过进口，贸易顺差扩大。

德国联邦统计局公布的贸易数据意外强劲，凸显德国经济在9月24日联邦选举前全速前进。德国总理默克尔将在这次选举中争取赢得第四个任期。

该数据亦将加剧关于德国出口强劲势头的争论。国际货币基金组织(IMF)周五再次呼吁德国通过提高投资来扩大进口，进而支持其他国家的经济复苏并降低其处于记录高位的贸易顺差。

德国联邦统计局公布的数据显示，5月经季节调整出口增长1.4%，为连续第五个月按月成长；进口增长1.2%。

这两项数据均优于预期，此前的路透调查显示，分析师原本预计出口增长0.3%，进口增长0.5%。

未经调整的细分贸易数据显示，欧盟以外国家对德国商品需求增幅最大，德国对包括中国、日本和美国在内的所谓第三国的出口大增17.3%。

“全球经济正在改善，这对德国出口型经济产生正面影响，”VP Bank分析师Thomas Gitzel说，指的是海外市场对德国机械需求尤其旺盛。

Gitzel补充称，“尽管过去几年民间消费是重要的经济增长推动力，但目前净出口贡献了更多的稳定性。”

5月经季调后的贸易顺差从4月修正后的197亿欧元小幅扩大至203亿欧元，与路透预估中值相符。

未调整的数据显示，经常帐盈余增至173亿欧元，4月修正后为149亿欧元。

“贸易收支目前正在扩大，会再度在大西洋彼岸引起猜疑，”Gitzel说。“美国总统特朗普因此会继续猛批德国贸易顺差高企。”

上周五出炉的数据显示，德国5月工业生产增幅超过预期，愈发令人预期工厂活动将支持第二季经济增长。

分析师估测，德国经济在第二季加速。第一季德国经济增长0.6%。(完)