德国火车上发生持斧砍人事件 行凶者为阿富汗难民

韩国总统朴槿惠密友崔顺实否认知晓2015年三星关联公司合并案
路透首尔1月16日 - 韩国总统朴槿惠密友崔顺实周一称，对2015年三星集团两家关联公司备受争议的合并计划，自己事先并不知情。
路透柏林7月18日 - 警方一名发言人称，周一晚间在德国南部巴伐利亚州的一列火车上，一名男子手持斧头攻击乘客，数人伤势严重。
发言人称，袭击发生在维尔茨堡市(Wuerzburg)附近的一列火车上。他没有证实媒体有关行凶者被击毙的报导，并称警方的工作仍在进行当中。
该警方发言人称，位于维尔茨堡的Heidingsfeld与奥森富尔特(Ochsenfurt)之间的铁路已经关闭。
巴伐利亚州内政部周二早间证实，行凶者已经被警方击毙。
内政部一发言人告诉路透，行凶动机尚不清楚。
内政部长Joachim Herrmann对ARD公共广播机构表示，行凶者为一名17岁的阿富汗难民，居住在奥森富尔特。(完)
(编译 郑茵 审校 白云)
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