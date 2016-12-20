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时事要闻 | 2016年 12月 20日 星期二 09:23 BJT

德国卡车冲撞人群事件死亡人数增至12人 48人受伤--警方

路透柏林12月20日 - 德国警方周二表示，柏林圣诞市集卡车冲撞人群事件的死亡人数已升至12人。

警方称，48人在事件中受伤，部分人伤势严重。(完)

(编译 徐文焰；审校 郑茵)

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