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时事要闻 | 2016年 12月 20日 星期二 08:46 BJT

法国加强全国圣诞集市安保 此前德国发生卡车冲撞事件

路透巴黎12月19日 - 法国内政部表示，将加强全国圣诞集市安保。此前德国柏林圣诞市集发生卡车冲撞人群事件。

“法国和德国的合作将会继续，一刻不停，以保证民主战胜挑战我们价值观和自由的人，”内政部在声明中称。

“所有的安保力量将保持最高警戒。圣诞集市的安保工作将立即加强。”(完)

(编译 王丽鑫；审校 张涛)

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