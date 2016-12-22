德国警方继续侦办卡车撞人案件 悬赏捉拿一突尼斯避难者

路透柏林/杜塞尔多夫12月21日 - 德国官员和以及安全部门消息人士周三称，警方正在寻找一名申请避难的突尼斯人，此前一辆卡车冲入柏林一圣诞市集导致12人死亡，警方在驾驶座下面找到一份身份证明文件。

联邦检察官办公室悬赏高达10万欧元(10.4万美元)，希望有人提供信息帮助抓到该名嫌疑人。经证实此人为24岁的Anis Amri。

德国世界报援引调查人员的消息报道称，德国警方突击队周三晚间突然搜查了位于柏林十字山区(克罗伊茨贝格区)的两间公寓，但没有找到Amri。

在杜塞尔多夫，北莱因-威斯特伐利亚州内政部长Ralf Jaeger表示，这名突尼斯人似乎是在2015年7月到德国的，他申请避难但被拒。

他似乎用过不同的名字，并被安全部门认定与一个伊斯兰组织有联系。Jaeger补充说，今年2月以来他主要居住在柏林，但近期在北莱因-威斯特伐利亚州。

和法国尼斯袭击事件时一样，伊斯兰国也宣布对此事负责。(完)