德国警方继续侦办卡车撞人案件 悬赏捉拿一突尼斯避难者

英国停止与美国共享曼彻斯特爆炸案信息--BBC
路透伦敦5月25日 - 英国广播公司(BBC)周四表示，英国警方已停止与美国共享曼彻斯特自杀式爆炸案的信息，此前关于调查情况的细节外泄惹怒了英国政府。
路透柏林/杜塞尔多夫12月21日 - 德国官员和以及安全部门消息人士周三称，警方正在寻找一名申请避难的突尼斯人，此前一辆卡车冲入柏林一圣诞市集导致12人死亡，警方在驾驶座下面找到一份身份证明文件。
联邦检察官办公室悬赏高达10万欧元(10.4万美元)，希望有人提供信息帮助抓到该名嫌疑人。经证实此人为24岁的Anis Amri。
德国世界报援引调查人员的消息报道称，德国警方突击队周三晚间突然搜查了位于柏林十字山区(克罗伊茨贝格区)的两间公寓，但没有找到Amri。
在杜塞尔多夫，北莱因-威斯特伐利亚州内政部长Ralf Jaeger表示，这名突尼斯人似乎是在2015年7月到德国的，他申请避难但被拒。
他似乎用过不同的名字，并被安全部门认定与一个伊斯兰组织有联系。Jaeger补充说，今年2月以来他主要居住在柏林，但近期在北莱因-威斯特伐利亚州。
和法国尼斯袭击事件时一样，伊斯兰国也宣布对此事负责。(完)
(编译 郑茵)
路透伦敦5月25日 - 英国广播公司(BBC)周四表示，英国警方已停止与美国共享曼彻斯特自杀式爆炸案的信息，此前关于调查情况的细节外泄惹怒了英国政府。
路透雅加达5月25日 - 雅加达一公车总站周三疑似发生自杀炸弹攻击，造成三名执勤员警丧生，印尼总统周四呼吁民众保持冷静；当局指称这起事件有着一些全球伊斯兰好战份子的特征。
路透伦敦5月25日 - 英国卫报报导称，在周四布鲁塞尔北约峰会上，英国首相特雷莎·梅将当面向特朗普提出对美国泄露曼彻斯特爆炸案情报的担忧。