白宫谴责柏林卡车冲撞人群事件 称这明显是恐怖袭击

路透华盛顿12月19日 - 美国白宫周一谴责柏林圣诞集市卡车冲撞人群事件，称这明显是“恐怖袭击”。

“我们已在与德国官员接触，准备在他们从这次恐怖事件中恢复并展开调查时提供协助，”国家安全会议(NSC)发言人Ned Price在一份声明中称。

德国柏林圣诞市集发生卡车冲撞人群事件，造成九死50伤。(完)