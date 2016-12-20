柏林警方称猜测卡车冲撞人群涉事司机是蓄意而为

香港政务司司长林郑月娥提出请辞 拟竞选下届特首
路透香港1月12日 - 香港政府周四称，行政长官梁振英今天收到政务司司长林郑月娥的请辞，并已呈交中央政府。林郑月娥表示，倘其辞职获得中央人民政府的批准，将打算参加下一任行政长官选举。
路透柏林12月20日 - 柏林警方周二在推特上称，调查人员猜测在柏林圣诞集市驾车冲撞人群的涉事卡车司机是蓄意而为；此事已造成12人死亡，48人受伤。
“我们的调查人员猜测，卡车是蓄意冲入布赖特施德广场(Breitscheidplatz)圣诞集市中的人群的，”警方说道。
警方还称，在涉事卡车内发现的一名已身亡男子当时并未在驾驶卡车。(完)
(编译 王琛；审校 王颖)
路透香港1月12日 - 香港政府周四称，行政长官梁振英今天收到政务司司长林郑月娥的请辞，并已呈交中央政府。林郑月娥表示，倘其辞职获得中央人民政府的批准，将打算参加下一任行政长官选举。
路透华盛顿1月12日 - 美国参议院周四就废止奥巴马医保法案采取首个明确步骤，投票通过指示多个关键委员会起草法案，废除这项奥巴马总统任内意义重大的计划。
路透首尔1月12日 - 韩国特别检察官办公室发言人周四称，特别检察官尚未决定是否对三星电子副会长李在镕发出逮捕令。 发言人Lee Kyu-chul称，对李在镕正在进行调查，是否发出逮捕令要等到周四调查完成。 周四稍早检方以嫌疑人身份传唤了李在镕。(完) (翻译 张荻；审校 艾茂林)