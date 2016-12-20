柏林警方称猜测卡车冲撞人群涉事司机是蓄意而为

路透柏林12月20日 - 柏林警方周二在推特上称，调查人员猜测在柏林圣诞集市驾车冲撞人群的涉事卡车司机是蓄意而为；此事已造成12人死亡，48人受伤。

“我们的调查人员猜测，卡车是蓄意冲入布赖特施德广场(Breitscheidplatz)圣诞集市中的人群的，”警方说道。

警方还称，在涉事卡车内发现的一名已身亡男子当时并未在驾驶卡车。(完)