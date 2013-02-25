默克尔称中俄意识到阿萨德大限已到

路透土耳其卡赫拉曼马拉什2月24日 - 德国总理默克尔周日视察与北约爱国者导弹一起驻扎在接近土耳其-叙利亚边境的德国部队时称，中国和俄罗斯日益意识到叙利亚总统阿萨德的大限已到。

默克尔称，北约应土耳其请求提供的导弹，是该组织不会容忍叙利亚将邻国土耳其拖入其冲突的一个信号。默克尔在对土耳其进行为期两天的访问。

“面对各种可怕的事件，这种感觉日益强烈，即中国和俄罗斯意识到阿萨德先生已不再有未来，他的大限已到，（叙利亚）必须有一个民主政府，”她对管理爱国者导弹的部队说道。

作为联合国安理会常任理事国，俄罗斯和中国曾阻止西方试图通过向阿萨德施压来结束叙利亚冲突的努力。

默克尔称，像叙利亚这样冲突，最终需要通过政治途径解决。她重申了对武装叙利亚反对派的犹疑，称向利比亚反抗力量提供的武器落入了他人之手，且最终被用于马里的冲突中。

默克尔将于周一与土耳其总理埃尔多安和总统居尔会面，就叙利亚问题、土耳其申请加入欧盟、库尔德武装分子、以及两国的贸易关系等举行会谈。（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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