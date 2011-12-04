德总理默克尔为欧元而战 英首相卡梅伦维护本国利益

11月18日卡梅伦与默克尔在柏林出席记者会。 REUTERS/Tobias Schwarz

* 德国总理默克尔坚持认为应该修改欧盟条约,以解决欧元危机

* 如果欧盟条约调整,英国首相卡梅伦誓言为英国争取更大利益

* 消息人士称,默克尔不会反对欧洲央行逐渐增加买进公债

* 能源企业高管称,许多执行长在为後欧元时代做准备

路透巴黎/柏林12月2日电---英国首相卡梅伦周五发出威胁,将阻挠法国和德国迅速修改欧盟条约的努力.此举凸显欧洲领导人为挽救欧元而转变欧洲的设想将面临困难.

法国和德国正在达成共识,认为欧元要想继续生存,欧元区经济体必须更紧密地结合在一起.这可能意味着调整欧盟条约,赋予欧盟惩罚挥霍无度的欧元区国家的权力.

奥地利总理维尔纳·法伊曼(Werner Faymann)表示,欧元区面临解散威胁,除非采取新的规则并遵守这些规则.

他对报纸Krone表示,"如果我们不能制订和遵守更多的条件与基本原则,欧元区中的许多国家将无法再支付非常高的主权债券利率."

"接下来将不会有人购买这些债券.欧元区随後必然将因此而解体...这是非常现实的危险."

在与法国总统萨科齐会谈後,卡梅伦表示他对修改条约以巩固欧元区的必要性仍有疑问.若欧盟27国在12月9日的峰会上讨论条约修改,他将自行其事.英国一直拒绝加入欧元区.

卡梅伦称,欧洲央行(ECB)等欧元区机构需要"给予欧元支持"以令市场相信,其具备必要的能力,各成员国也须令自身经济更具竞争力.

"这些事情都不需要修改条约.不过若条约被修改,我将确定英国的利益得到了进一步的保护和促进."他对记者表示.萨科齐办公室未立即发表评论.

卡梅伦面对着他所在的保守党内部欧元怀疑派的压力,後者要求他疏远英国与欧盟之间的关系,并获得保证,欧洲大陆采取的任何迈向财政联盟的举措,都不会损害伦敦作为金融中心的利益.

萨科齐尝试说服卡梅伦支持在欧元区实施更严格的预算流程,不要再坚持让英国从欧盟手中拿回一些社会和司法事务权力,或者寻求获得针对欧盟金融监管的否决权.

德国总理默克尔稍早呼吁对条约进行迅速但有限度的修改,以此消除她认为的欧洲债务危机的根源,并警告称欧洲重新建立失去的信誉是一场"马拉松比赛".

她列出了一项长期方案以加强欧元区财政一体化,实行更严格的财政纪律,同时反对采取快速解决方式,例如让欧洲央行(ECB)像美国那样大量印钞,或者发行欧元区共同债券.

"解决主权债务危机是一个过程,这个过程将持续数年."默克尔对议会说.她誓言保卫欧元,并称欧元比原来的德国马克更加强劲.

默克尔周一将访问巴黎,同法国总统萨科齐就修改欧盟条约列出联合建议.美国财政部长盖特纳将出席12月6-8日举行的欧盟峰会.

有些人将下周五的会议视为解决欧元区问题成败的关键,在过去接近两年的时间里,欧洲领袖达成权宜之计的时间太晚,以至于未能阻止债市问题从希腊蔓延至爱尔兰、葡萄牙,乃至意大利和西班牙.

接近默克尔的消息人士说,她希望欧洲央行增加购买受困欧元区国家的债券,同时巧妙利用欧元区纾困基金,将其作为预算得到控制之前的过渡举措,但她并不将此视为长久的解决方式.

欧洲将进行为期一周的密集外交活动,努力制定新的政治协议框架,以恢复市场信心,并为欧洲央行采取更果决举措来保卫欧元和支持受困银行提供依据.

欧洲央行一直不愿承诺像美国联邦储备委员会(美联储,FED)和英国央行的"量化宽松"那样大规模购债.

欧洲央行执委会成员史塔克说,必须很快找到解决方案,但他还说这是政治家的事情.

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**欧元区解散危险**

全球股市和欧洲债券持续上涨,因市场寄望欧元区领袖可能更接近达成债务危机的全面解决办法.

但有迹象显示,商界领袖开始怀疑欧元能否幸存.奥地利能源集团OMVOMV.VI执行长表示,数十名欧洲企业高管正在制定後欧元应急计划.

欧洲央行总裁德拉吉周四暗示,倘若各国政府遵守新的"财政条约",那麽央行就准备采取更激进措施应对欧元区主权债务和银行业危机.

萨科齐周四发表政策演讲时,赞同德国修改条约以加强财政纪律的呼吁;但与默克尔不同的是,他没有提及赋予欧盟执委会和欧洲法院更大权力.

这位正在竭力欲在明年5月成功连任的法国领导人呼吁成立一个"政府间的"欧洲,即欧元区各国总统和首相将对一国预算进行最终裁决.

反对党社会党指责他鼓吹由德国提出的"撙节条约".默克尔则站出来反驳这一指责,她对德国下议院称,这种说法暗示德国人试图主宰欧洲,会"令人误解".

欧洲议会主席Jerzy Buzek称,修改条约可能会"很危险",因为欧洲民众不太可能欢迎这一构想.(完)