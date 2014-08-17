德国外长称相关国家可能就乌克兰危机持续对话达成一致

土耳其选举委员会驳回反对党关于修宪公投作废的要求
路透安卡拉4月19日 - 土耳其选举委员会周三拒绝了反对党要求修宪公投作废的诉求，但主要反对党共和人民党(CHP)称将继续对公投结果开展法律挑战。修宪公投让土耳其总统埃尔多安获得更多的新权力。
路透柏林8月18日 - 德国外交部长史坦迈尔(Frank-Walter Steinmeier)周日在会晤乌克兰、俄罗斯和法国外长后表示，他们将向本国元首报告，可能在周一或周二就如何推进对话达成协议。
史坦迈尔对记者表示，“根据我们现已达成一致的意见，我们将首先向各自政府首脑汇报，然后可能在周二明天就如何推进今天的磋商而统一看法。”
一位发言人表示，他的意思是在周一或周二。
史坦迈尔并称，“目标仍然是在乌克兰停火并防止出现更多受害者。”(完)
(编译 石冠兰 审校 戴素萍)
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