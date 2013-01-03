表格: 德国12月经季节调整的失业人口增加三千人,失业率为6.9%

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透柏林1月3日 - 德国联邦劳工局周四公布:
* 德国12月经季节调整的失业人口增加3,000人,至294.2万人
* 德国12月经季节调整的失业率为6.9%,11月亦为6.9%
* 德国12月未经调整的失业总人口增加至284万人,11月修正为275.1万人
以下为详细数据:
德国失业人口
12年12月 12年11月 11年12月
变化(人,经季节调整) +3,000 +5,000 -17,000
数量(百万人,经季节调整) 2.942 2.939 2.885
失业率(经季节调整%) 6.9 6.9 6.8
变化(人,未经季节调整) +88,341 +1,874 +67,152
数量(百万人,未经季节调整) 2.840 2.751 2.780
失业率(未经季节调整%) 6.7 6.5 6.6
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(编译 田建华; 审校 王洋)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。