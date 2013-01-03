表格: 德国12月经季节调整的失业人口增加三千人,失业率为6.9%

路透柏林1月3日 - 德国联邦劳工局周四公布:

* 德国12月经季节调整的失业人口增加3,000人,至294.2万人

* 德国12月经季节调整的失业率为6.9%,11月亦为6.9%

* 德国12月未经调整的失业总人口增加至284万人,11月修正为275.1万人

以下为详细数据:

德国失业人口

12年12月 12年11月 11年12月

变化(人,经季节调整) +3,000 +5,000 -17,000

数量(百万人,经季节调整) 2.942 2.939 2.885

失业率(经季节调整%) 6.9 6.9 6.8

变化(人,未经季节调整) +88,341 +1,874 +67,152

数量(百万人,未经季节调整) 2.840 2.751 2.780

失业率(未经季节调整%) 6.7 6.5 6.6

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