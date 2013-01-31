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货币新闻 | 2013年 1月 31日 星期四 17:19 BJT

表格: 德国1月经季节调整失业人口减少1.6万人,市场预期为增加8千人

以下为详细数据:

德国失业人口

13年1月 12年12月 12年1月

变化(人,经季节调整) -16,000 -2,000 -15,000

数量(百万人,经季节调整) 2.916 2.932 2.863

失业率(经季节调整%) 6.8 6.9 6.8

变化(人,未经季节调整) +298,000 +88,000 +304,000

数量(百万人,未经季节调整) 3.138 2.840 3.084

失业率(未经季节调整%) 7.4 6.7 7.3

(完)

(编译 侯向明; 审校 王冠中)

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