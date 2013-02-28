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货币新闻 | 2013年 2月 28日 星期四 17:49 BJT

德国数据: 2月经季节调整的失业人口减少3,000人,降幅低于预期

以下为详细数据:

德国失业人口

13年2月 13年1月 12年2月

变化(人,经季节调整) -3,000 -14,000 +4,000

数量(百万人,经季节调整) 2.917 2.920 2.870

失业率(经季节调整%) 6.9 6.9 6.8

变化(人,未经季节调整) +18,013 +298,408 +25,717

数量(百万人,未经季节调整) 3.156 3.138 3.110

失业率(未经季节调整%) 7.4 7.4 7.4

浏览德国数据相关新闻,请点选 ;其他经济面新闻请点选 (完) (编译 王翔琼/王丽鑫; 审校 田建华/沈以文)
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