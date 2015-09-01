更新版 1-德国数据：8月失业人口减少，失业率维持在纪录低点

(新增分析师评论和背景信息)

路透柏林9月1日 - 德国8月失业人口降幅超过预期，失业率持稳在纪录低点，让人放心消费者支出将继续推动经济增长。

德国联邦劳工局周二公布，8月经季节调整的失业人口减少7,000人至279万人。路透调查访问的分析师预估仅减少2千人。

失业率连续第五个月维持在6.4%，这是1990年德国统一以来的最低水平。

7月失业人口意外增加，增幅为去年5月以来最大，不过最新数据暗示这只是一次偶然现象。

“德国经济和就业趋势向好，企业最好不要因为近来金融市场的过度波动而不安，”KfW的首席分析师Joerg Zeuner表示。

“欧元贬值和低油价大幅增强了竞争力和需求，”他指出，并称德国企业未来数月可能继续增加招聘。(完)