更新版 1-德国数据：8月失业人口减少，失业率维持在纪录低点

芝加哥期市：CBOT玉米期货触及六个月高位，因出口和乙醇生产需求强劲
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。
(新增分析师评论和背景信息)
路透柏林9月1日 - 德国8月失业人口降幅超过预期，失业率持稳在纪录低点，让人放心消费者支出将继续推动经济增长。
德国联邦劳工局周二公布，8月经季节调整的失业人口减少7,000人至279万人。路透调查访问的分析师预估仅减少2千人。
失业率连续第五个月维持在6.4%，这是1990年德国统一以来的最低水平。
7月失业人口意外增加，增幅为去年5月以来最大，不过最新数据暗示这只是一次偶然现象。
“德国经济和就业趋势向好，企业最好不要因为近来金融市场的过度波动而不安，”KfW的首席分析师Joerg Zeuner表示。
“欧元贬值和低油价大幅增强了竞争力和需求，”他指出，并称德国企业未来数月可能继续增加招聘。(完)
(编译 李春喜 审校 张涛)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。
期货市场总成交量减少1,574口，至20,774口。数据显示，前一交易日未平仓合约减少1,292口，至259,328口。(完)
路透纽约1月20日 - 美国股市周五收高，市场普遍小幅上涨。特朗普今日宣誓就任美国总统，这是美股逾50年来首次在新总统入主白宫第一天以上涨作收。