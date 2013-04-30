版本:
中国
货币新闻 | 2013年 4月 30日 星期二 14:19 BJT

表格：德国3月经季节调整ILO就业人口较前月增加2.8万人

路透柏林4月30日 - 德国联邦统计局周二公布，该国3月经季节调整的按国际劳工组织(ILO)标准计算的就业人口较前月增加2.8万人，2月修正后为增加4.2万。

2013年3月 2013年2月 2012年3月

经季节调整就业人口(百万) 41.788 41.760 41.485

较前月变动(人) +28,000 +42,000 +40,000

未经季节调整就业人口(百万) 41.546 41.444 41.244 (完) (编译 隋芬; 审校 艾茂林)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐