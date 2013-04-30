表格：德国3月经季节调整ILO就业人口较前月增加2.8万人

香港金融：证监会称可能无法单凭风险披露评核“一带一路”项目上市申请
证监会今天发出声明，当中载列证监会于审核基建工程项目公司拟在香港上市的申请时将予考虑的因素，有关因素是为了处理潜在的国家和相关风险而设，目的是维持市场的整体质素，同时为基建工程项目公司提供实现上市的途径。
路透柏林4月30日 - 德国联邦统计局周二公布，该国3月经季节调整的按国际劳工组织(ILO)标准计算的就业人口较前月增加2.8万人，2月修正后为增加4.2万。
2013年3月 2013年2月 2012年3月
经季节调整就业人口(百万) 41.788 41.760 41.485
较前月变动(人) +28,000 +42,000 +40,000
未经季节调整就业人口(百万) 41.546 41.444 41.244 (完) (编译 隋芬; 审校 艾茂林)
证监会今天发出声明，当中载列证监会于审核基建工程项目公司拟在香港上市的申请时将予考虑的因素，有关因素是为了处理潜在的国家和相关风险而设，目的是维持市场的整体质素，同时为基建工程项目公司提供实现上市的途径。
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
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