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货币新闻 | 2013年 1月 3日 星期四 15:25 BJT

〔表格〕德国11月经季节调整后的ILO就业人口较上月增加1万人

2012年11月     2012年10月        2011年11月
                                                           
 经季节调整就业人口(百万)      41.553     41.543(41.524)         41.300
 较前月变动(人)               +10,000     -20,000(-9,000)       +67,000
 未经季节调整就业人口(百       41.899     41.890 (41.870)        41.650
 万)                                                       
 
    注:括号内为前值.(完)
  
 (编译 侯向明; 审校 龚芳)
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