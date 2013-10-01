版本:
中国
货币新闻 | 2013年 10月 1日 星期二 14:10 BJT

表格：德国8月经季节调整的按ILO标准计算就业人口增加8,000人

路透柏林10月1日 - 德国联邦统计局周二公布，德国8月经季节调整的按国际劳工组织(ILO)标准计算的就业人口增加8,000人。7月为增加2.5万。

以下为详细表格

2013年8月 2013年7月 2012年8月

就业人数 (百万，经调整) 41.811 (41.803) (41.595)

较上月变动 +8,000 (+25,000) (+6,000)

就业人数 (百万，未经调整) 41.820 41.775 (41.600)

注：括号内为修正值。(完)

(编译 杜明霞；审校　戴素萍)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐