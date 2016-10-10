焦点：德国政府上调今年国内经济增长预估 经济部长呼吁增加支出

路透柏林10月7日 - 德国经济部长加布利尔周五表示，今年德国经济成长将略微快于预期，得益于政府在移民方面的支出，且民间消费大幅上升。他还呼吁加大对学校和道路的公共投资。

加布利尔还奉劝德国总理默克尔的保守党，不要在明年选举到来前承诺“大幅减税”，限制国家的支出能力。

“投资水平是一个标尺，可衡量一个国家对未来信心的坚定程度，以及应对(困难的)意愿，”加布利尔表示。他是默克尔联合政府中少数党社会民主党领袖。

“显然，我们需要向教育和学校大幅增加投资，”他说，并称有更多道路需要现代化改造，互联网也必须加快速度。

德国政府将2016年增幅预估从之前的1.7%提高到1.8%，这将是五年最强增长水平。

加布利尔称，德国公共财政稳定主要归因于欧洲央行的超低利率，低利率对德国预算的帮助每年达到约200亿欧元。但他补充说，“利率会再度上升。”

他指出，因此政府减少税收将不是明智之举，将来迟早会被迫在其他地方增加收入。

距离下次联邦选举还不到一年之际，德国总理默克尔所在的基督教民主党(CDU)已经把减税至多150亿欧元作为竞选的基石。而加布利尔所在的社会民主党把促进投资当做竞选纲领。

**预计经济增长将加快**

不过，德国政府下调了对明年经济成长的预估，从此前预计的增长1.5%调降至1.4%。但经工作日调整后，经济放缓程度料不像先前预期的那么严重，预计2017年增长1.6%。

政府并预计2018年经济增速再次加快至1.6%。

“德国经济稳步增长，”加布利尔称，并补充道，尤其在全球需求疲弱的背景下，企业坚持下来。

“全球经济运行不顺，”加布利尔称，英国退欧决定对经济影响有限，但中期将会有较明显感受。

他说，家庭支出仍是经济成长最重要的驱动因素，但政府去年决定推出最低薪资规定，而且今年养老金增幅创逾20年之最，这些都有助于促进家庭支出。

政府预计就业人口今年将触及4,360万人的纪录，明年料为4,400万人。这应可进一步支撑内需，提高税收收入，使得政府有能力增加国家支出或减税。

目前，德国预计今明两年失业人口数将分别降至269万人和266万人。“鉴于最近德国移民情况，这样的成绩很值得注意。”加布利尔称。(完)