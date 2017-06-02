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时事要闻 | 2017年 6月 2日 星期五 18:28 BJT

德国并未考虑就美国退出巴黎气候协定一事给予制裁

路透柏林6月2日 - 德国政府一名发言人表示，在美国总统特朗普决定退出巴黎气候协定、引发国际愤怒之后，德国并未考虑对美国实施制裁。

发言人Steffen Seibert在被问及德国政府对经济制裁的看法时称，“我认为可以说这不是德国政府政策的一部分。”(完)

(编译 张明钧; 审校 孙茉莉)
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